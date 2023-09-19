В Баку назвали ложью сообщения армянской стороны об обстрелах гражданских объектов

Минобороны Азербайджана вновь заявило, что гражданское население и объект гражданской инфраструктуры не являются целью, добавив, что "из строя выводят только легитимные военные цели"

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло распространяемую в армянском сегменте соцсетей информацию об обстреле подразделениями республики гражданских объектов в Карабахе.

"Распространяемые в некоторых армянских социальных медиаресурсах сообщения об обстреле подразделениями азербайджанской армии гражданских объектов являются абсолютной ложью и носят характер дезинформации", - говорится в сообщении.

В Баку вновь заявили, что гражданское население и объект гражданской инфраструктуры не являются целью, добавив, что "из строя выводят только легитимные военные цели".