В Болгарии прошли протесты энергетиков, шахтеров и аграриев

Согласно заявлениям организовавших протесты профсоюзов, на улицы вышли около 10 тыс. человек

СОФИЯ, 19 сентября. /ТАСС/. Акция с участием работников сферы энергетики, шахтеров и сельхозпроизводителей проходит в Софии. По заявлениям организовавших протесты профсоюзов, на улицы вышли около 10 тыс. человек.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, основной лозунг акции - "Ясное и гарантированное энергетическое будущее Болгарии". Ее участники выразили недовольство недавними решениями болгарских властей, в частности, обязательствами по закрытию теплоэлектростанции и угольных шахт. Представители профсоюзных организаций подсчитали, что запланированное 40% сокращение выбросов углекислого газа к 2026 году приведет к массовому закрытию электростанций, работающих на угле, 20 тыс. работников отрасли будут уволены, также работу потеряет еще около 80 тыс. человек, работающих в смежных областях.

В акции протеста также участвуют аграрии, требующие отказаться от импорта сельхозпродукции с Украины. Они сосредоточили под Софией более 600 единиц техники, пригрозив ввести ее в столицу в случае провала переговоров с властями по зерновому вопросу.

Накануне массовые акции протеста прошли в разных районах страны. Аграрии вывели на дороги трактора, комбайны и другие машины, на несколько часов блокировав движение, а также работу нескольких пограничных переходов. Инициативный комитет, организовавший протест, настаивает на запрете экспорта сельхозпродукции с Украины и обещает проведения акций вплоть до удовлетворения своих требований.

Парламент Болгарии 14 сентября принял решение разрешить импорт зерна и других сельхозпродуктов с Украины, эта инициатива большинства депутатов была поддержана правительством. Представители сельскохозяйственных производителей посчитали это "предательством национальных интересов".