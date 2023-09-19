Литва с момента введения ограничений отказала во въезде 1,3 тыс. россиянам

Поток туристов из РФ в Литву сократился вдвое, отметил представитель таможенной службы республики Гедриус Мишутис

ВИЛЬНЮС, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Литвы отказали во въезде 1 300 россиянам с тех пор, как год назад были установлены визовые ограничения. Об этом сообщил портал национального радио LRT со ссылкой на данные литовской таможни.

Как сообщил радиостанции представитель таможенной службы Гедриус Мишутис, число людей, которым было отказано во въезде, "уменьшилось по сравнению с прошлым годом", когда "пограничникам приходилось отправлять обратно по 10-20 человек в день". При этом поток туристов из России в Литву сократился вдвое.

LRT указывает, что всего в период с 19 сентября 2022 года по 18 сентября этого года в Литву въехали около 496 тыс. граждан России. Большинство из них (около 326 тыс. человек) были транзитными пассажирами. Среди оставшихся 170 тыс. в основном были обладатели вида на жительство в республике или в любой другой стране Евросоюза (ЕС), члены семей граждан ЕС, водители грузовиков и владельцы долгосрочных виз. Также за это время в Литву из России прибыли 40 граждан литовского происхождения.