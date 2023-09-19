Прокуратура Казахстана расследует дело в отношении экс-замглавы Комитета нацбезопасности

В ведомстве отметили, что следствие сопряжено с изучением значительного объема секретной документации

АСТАНА, 19 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана начала расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Самата Абиша по факту превышения власти в период январских беспорядков 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Специальными прокурорами Генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий", - говорится в тексте.

В Генпрокуратуре отметили, что следствие сопряжено с изучением значительного объема секретной документации. В интересах следствия иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению. При этом в надзорном ведомстве подчеркнули, что в соответствии с нормами конституции все равны перед законом и судом. "По итогам расследования будет принято законное процессуальное решение", - указали в пресс-службе.

Позже информационное агентство Tengrinews сообщило со ссылкой на Генпрокуратуру, что Абиш находится в Казахстане под подпиской о невыезде. С ним проводят следственные действия.

Абиш является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 17 января 2022 года Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ.

В начале января 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки, участники которых нападали на полицейских и военных. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был отменен режим ЧП. По данным властей, в ходе волнений погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.