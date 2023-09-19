Кабмин Украины утвердил трехлетний план защиты критической инфраструктуры

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что план нацелен на обеспечение беспрерывной работы таких объектов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило план обеспечения безопасности критической инфраструктуры сроком на три года. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Утвержден национальный план защиты и обеспечения безопасности и устойчивости критической инфраструктуры, на выполнение которого отводится срок в три года", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, план нацелен на обеспечение беспрерывной работы критических объектов. "Национальный план направлен на создание механизма непрерывности функционирования объектов критической инфраструктуры и согласованности действий субъектов национальной системы защиты критической инфраструктуры, а также развития возможностей национальной системы защиты критической инфраструктуры обеспечивать устойчивое и бесперебойное предоставление жизненно важных услуг", - добавил Мельничук.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский провел несколько заседаний по вопросу энергетики и инфраструктуры. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов указывал, что Зеленский недоволен тем, как в стране идет подготовка инфраструктуры к следующему отопительному сезону. После этого все причастные к подготовке ведомства активизировали свою работу.

В офисе президента Украины ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в связи с этим призвал сограждан готовить обогреватели и прочее оборудование.