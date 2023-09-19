В ЕС призвали Азербайджан прекратить военные действия в Карабахе

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз осуждает эскалацию напряженности в этом регионе

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Евросоюз осуждает эскалацию напряженности в Нагорном Карабахе и призывает Азербайджан прекратить военные действия. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Евросоюз осуждает военную эскалацию вдоль линии соприкосновения и в других точках Карабаха. ЕС сожалеет о человеческих жертвах, вызванных эскалацией конфликта. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и призываем Азербайджан прекратить нынешние военные действия", - отмечается в документе.

Боррель подчеркнул, что Азербайджану не следует использовать эту эскалацию в качестве предлога для депортации местного населения из Карабаха. "Необходимо срочно вернуться к диалогу между Баку и карабахскими армянами. Эту военную эскалацию не следует использовать в качестве предлога для насильственного вывода местного населения. Насилие необходимо прекратить, чтобы создать благоприятную почву для переговоров о мире и нормализации обстановки. Для достижения согласованных результатов нужна искренняя приверженность всех сторон. ЕС по-прежнему полностью заинтересован в содействии диалогу", - добавил глава европейской дипломатии.