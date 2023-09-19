Подоляк пообещал расследование после статьи The New York Times об ударе по Константиновке

Согласно опубликованным 19 сентября итогам расследования газеты, рынок в Константиновке поразила украинская ракета, выпущенная из зенитного ракетного комплекса "Бук"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк после публикации в газете The New York Times итогов ее собственного расследования удара по рынку в Константиновке на подконтрольной ВСУ части ДНР пообещал, что "следственные органы дадут юридическую оценку".

Согласно опубликованным 19 сентября итогам расследования газеты, рынок в Константиновке поразила украинская ракета, выпущенная из зенитного ракетного комплекса "Бук". Аналитики издания на основании спутниковых снимков, показаний свидетелей, постов в соцсетях и фрагментов ракеты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за сбившейся с курса ракеты украинской ПВО. При этом, отмечает газета, киевские власти изначально пытались запретить журналистам доступ к обломкам ракеты и пострадавшему от удара району.

По словам Подоляка, такие публикации в иностранных изданиях влекут "рост конспирологических теорий" и потребуют "дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов". "Общество точно получит ответ на вопрос, что произошло в Константиновке", - написал он в Telegram-канале.

В начале сентября в результате попадания ракеты по оживленному городскому рынку в Константиновке 16 человек погибли и 32 пострадали. Власти Украины обвинили в этом Россию, однако западные эксперты обратили внимание, что на опубликованных Киевом видео заметно, что ракета летит с подконтрольной украинским войскам территории. 12 сентября Подоляк заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований, так как для него "все очевидно". При этом в украинских СМИ и ранее неоднократно появлялись сообщения о разрушениях, причиненных из-за некорректной работы собственных средств ПВО.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на посвященном Украине заседании Совета Безопасности организации, назвал удар по рынку еще одним чудовищным преступлением Киева. Он обратил внимание, что даже на размещенных президентом страны Владимиром Зеленским кадрах видно, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции.