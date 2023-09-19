Что известно о закрытии странами ЕС въезда для авто с российскими номерами

Все государства Евросоюза, которые граничат с Россией, закрыли въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. Кроме того, стоит вопрос о конфискации машин с российской регистрацией, которые въехали на территорию стран ЕС до начала действия ограничений.

ТАСС собрал основное о ситуации с запретом на въезд российских авто.

Запрет на въезд

Еврокомиссия 8 сентября опубликовала разъяснения к санкциям, согласно которым запрещается ввоз на территорию ЕС товаров, в том числе въезд автомобилей "с общим числом месте менее 10".

Как подчеркнули в ЕК, "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.

Позднее Еврокомиссия в пояснительном документе подчеркнула, что страны Евросоюза должны отдельно оценивать каждый случай въезда россиян на территорию сообщества и "разумным образом" применять санкции при досмотре предметов личной гигиены и одежды.

Однако в итоге все пять стран ЕС, которые имеют общую с РФ границу, закрыли въезд для автомобилей с российскими государственными номерными знаками.

Литва

Власти Литвы не дали пересечь границу 58 машинам из России за минувшую неделю, сообщил портал национального радио LRT со ссылкой на данные литовской таможни. Отмечается, что за время действия ограничения поток автомобилей с российскими номерами уменьшился. Россиян предупреждают на пограничных пунктах, что не смогут их пропустить: в случае повторной попытки въезда в Литву за нарушение европейских санкций россиянина могут оштрафовать, а автомобиль - конфисковать.

Литва не пропускает через границу и машины с российским номерами из Калининградской области, владельцы которых едут в другие регионы РФ, имея шенгенские визы. Проезд по упрощенному транзитному документу, дающему право проезда через Литву на основную территорию РФ в течение суток, осуществляется с усиленными проверками, заявил сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

Финляндия

Финские таможенные органы за минувшие выходные не пропустили в страну 37 зарегистрированных в России автомобилей. Также сообщается о спаде интенсивности движения на границе - ранее за сутки в Финляндию въезжало около 600-700 человек в сутки, сейчас этот показатель упал до 95 в субботу и 40 - в воскресенье.

При этом автобусное движение стало более интенсивным. Подчеркивается, что санкции распространяются на транспортные средства, а не на людей. Граждане РФ, у которых есть основания для въезда в Финляндию, могут оставить свой автомобиль на российской стороне границы и поехать дальше на автобусе.

Эстония

Эстония, которая вместе с другими Прибалтийскими государствами закрыла въезд автомобилям с российской регистрацией, повысила стоимость бронирования конкретного временного отрезка для прохождения погранконтроля на выезд из страны в РФ. Цена выросла с €5 до €9 для легковых автомобилей, с €1 до €16 - для автобусов. Цена для грузовых авто останется на уровне €16, для рейсовых авто сохранится бесплатный льготный проезд, также все водители могут пересечь границу бесплатно в порядке общей очереди.

Латвия

Латвия закрыла для автомобилей с российской регистрацией границу 12 сентября. При этом в Государственном пограничном комитете Белоруссии заявили, что Литва и Латвия, в отличие от Польши, не уведомляли Белоруссию о запрете въезда на их территорию зарегистрированным в России автомобилям.

Польша

Последней из граничащих с Россией стран ЕС запрет ввела Польша. Ограничение вступило в силу 17 сентября. Глава польского МВД Мариуш Каминьский отметил, что запрет на российские грузовые автомобили действовал и ранее, теперь "никакой российский автомобиль в Польшу не въедет".

Угроза конфискации авто

Финляндия не намерена конфисковать у владельцев уже находящиеся на ее территории автомобили с российскими номерами, однако накладывает обязательство вывезти их до 16 марта 2024 года.

Литва ждет от Еврокомиссии разъяснений относительно необходимости конфискации автомобилей с российской регистрацией и выступает за общий подход к этому вопросу на уровне Евросоюза.

Ранее Литве, Латвии и Эстонии не удалось согласовать единый подход к конфискации автомобилей с российской регистрацией на своей территории.

Реакция в ЕС

В Министерстве финансов Австрии газете Presse пояснили, что систематический таможенный контроль может осуществляться только непосредственно на внешней границе ЕС, внутри Европейского союза на основных транспортных маршрутах проводится выборочный контроль, направленный на выявление рисков. И если граждан РФ проверяют, то это делается с соблюдением правовых требований ЕС, в том числе положений об эмбарго.

В посольстве РФ во Франции, в частности, заявили газете "Известия", что не намерены объявлять официальный запрет на пересечение границы с российской регистрацией автомобиля. Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан назвал аналогом запрета на въезд автомобилей с российскими номерами закрытие авиационных полетов в РФ.

Исключением из общего ряда стала Германия, которая, не имея границ с РФ, и еще до опубликования разъяснения к санкциям начала конфисковать российские автомобили.

Реакция РФ

Министерство иностранных дел РФ призвало российских граждан обращаться в департамент ситуационно-кризисный центр в случае изъятия в Европейском союзе транспорта.

В МИД также сообщили, что будут отслеживать выполнение запрета на ввоз в ЕС товаров российского происхождения и определять ответ в отношении каждой страны.