19 сентября, 12:38

СМИ: Франция направит на границу с Италией дополнительные силы из-за мигрантов с Лампедузы

По информации Europe 1, сотрудники спецслужб будут проводить беседы на границе с нелегальными мигрантами и выявлять возможные террористически угрозы

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Главное управления внутренней безопасности Франции направит дополнительных сотрудников в город Ментон на юго-востоке Франции, расположенный на границе с Италией, для контроля за мигрантами с Лампедузы. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

По ее информации, сотрудники спецслужб будут проводить беседы на границе с нелегальными мигрантами и выявлять возможные террористически угрозы.

Четыре мобильных подразделения также будут размещены в департаменте Приморские Альпы. Планируется, что силовики будут вести наблюдение в горной местности в ночное время.

Местные власти также распорядились использовать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за французско-итальянской границей.

На острове Лампедуза, расположенном ближе к берегам Северной Африки, чем к материковой Италии, сложилась критическая ситуация. Нелегальных мигрантов там уже больше, чем местных жителей, начались беспорядки. В минувшее воскресенье там побывали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Италии Джорджа Мелони, которые дали несколько обещаний возмущенным местным жителям. Также глава ЕК сообщила о намерении "установить критерии для приема мигрантов" и перераспределить прибывших нелегалов между другими странами Евросоюза. Польша выступает категорически против этой инициативы. 

Теги:
ИталияФранция
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