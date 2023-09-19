В GMS зафиксировали рост рейтинга партии "Альтернатива для Германии" до рекордных 23%

По информации Focus, наиболее популярной политической силой остается оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с поддержкой в 27%

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) достиг рекордного уровня с момента ее создания - сейчас за нее готовы проголосовать 23% (+2 п. п. за последний месяц). Таковы результаты опроса общественного мнения, который провел институт GMS.

Как пишет издание Focus, наиболее популярной политической силой остается оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с поддержкой в 27%. Их рейтинг остался неизменным за последний месяц.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую представляет канцлер Олаф Шольц, потеряла 1 п. п. за месяц. Ее рейтинг составляет 16%, что является самым низким уровнем с момента последних парламентских выборов. Рейтинг "зеленых" вырос на 1 п. п. и составил 15%. Свободная демократическая партия (СвДП) имеет уровень поддержки в 6%, а Левая партия - 4%.

Исследование проводилось с 13 по 18 сентября, в нем приняли участие 1 002 респондента.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября 2021 года. Победу на них одержала СДПГ, получив 25,7% голосов. ХДС/ХСС набрал 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. СвДП получила 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, АдГ - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%. Правящей стала коалиция "Светофор" в составе СДПГ, "зеленых" и СвДП.

В ФРГ "Альтернативу для Германии" называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях.