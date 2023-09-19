Что известно о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. Ведомство уточнило, что его целями является обеспечение положений трехстороннего заявления и разоружение и вывод армянских военных с этой территории.

Ереван в свою очередь заявил, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а ВС Армении не присутствуют в Нагорном Карабахе. Россия же призвала стороны остановить кровопролитие и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию.

ТАСС собрал основную информацию о ситуации в Нагорном Карабахе.

Антитеррористические мероприятия Баку

Азербайджан 19 сентября объявил о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе.

Минобороны страны сообщило, что намерено обеспечить положения трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, а также пресечь "широкомасштабные провокации в Карабахском экономическом районе". Целью мероприятий, по сообщению азербайджанского ведомства, также является разоружение, вывод армянских военных с этой территории и нейтрализация их военной инфраструктуры.

Баку намерен обеспечить "восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики" и безопасность мирного населения, гражданских служащих и азербайджанских военнослужащих.

Минобороны Азербайджана уточнило, что гражданские объекты не являются целями, но позиции формирований Вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения будут ликвидированы.

Минобороны Азербайджана также уточнило, что проинформировало о своих планах командование миротворческого контингента России и руководство Турецко-российского мониторингового центра. Также глава ведомства Закир Гасанов уведомил турецкого коллегу Яшара Гюлера о ситуации. Гюлер в свою очередь заверил, что Турция "и сегодня рядом с Азербайджаном".

Ситуация на месте

Баку заявил, что армянские военные ведут огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии, дислоцированным в направлении Агдамского района. Подразделения ВС Азербайджана принимают ответные меры.

Для эвакуации населения из опасной зоны в Нагорном Карабахе на Лачинской дороге и других направлениях Азербайджан создал гуманитарные коридоры и пункты приема. Гражданское население призвали держаться подальше от военных объектов.

Азербайджан также опроверг распространяемую в армянском сегменте соцсетей информацию об обстреле подразделениями республики гражданских объектов в Карабахе. В Баку добавили, что "из строя выводят только легитимные военные цели".

Реакция Армении

Ереван заявил, что ВС Армении не присутствуют в Нагорном Карабахе, а "в азербайджанских официальных сообщениях и СМИ продолжает находить место ложное утверждение" об обратном. А по данным Минобороны Армении, по состоянию на 14:00 (13:00 мск) ситуация на границах страны относительно стабильная.

Армения считает, что "Азербайджан развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить политику этнической чистки".

Премьер-министр Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации. Он заявил, что ситуация на границах Армении стабильна и Ереван не намерен предпринимать необдуманные шаги. Также, по словам Пашиняна, российские миротворцы должны реагировать на ситуацию в Нагорном Карабахе.

У здания правительства Армении в центре Еревана проходит акция протеста. На площади собрались около 500 человек, митингующие обвиняют руководство страны и лично Пашиняна, что их политика привела к нынешней ситуации в Карабахе.

Заявления России