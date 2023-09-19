19 сентября, 12:56
Военная операция на Украине

Spiegel: Украина не приняла от ФРГ 10 танков Leopard 1 из-за плохого состояния

Всего Германия пообещала киевским властям свыше 100 Leopard 1A5, они были списаны около 10 лет назад

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Украина на прошлой неделе отказалась принимать от Германии 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

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По информации издания, "Украина уведомила специальный штаб при министерстве обороны в Берлине, что прибывшие в Польшу немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте". "Поскольку нет ни подготовленного технического персонала, ни достаточного количества запчастей, переправлять Leopard на Украину нет смысла", указывает в своей статье Der Spiegel.

Издание также уточняет, что это уведомление со стороны киевских властей "вызвало беспокойство" в Берлине. Министерство обороны оперативно направило технических экспертов в Жешув для проверки и обслуживания танков. Там выяснилось, что Leopard действительно требуют ремонта, указывают авторы материала.

Всего ФРГ пообещала киевским властям более 100 Leopard 1A5, они были списаны около 10 лет назад. Партия, о которой идет речь в статье, была второй. Первые десять единиц были отправлены на Украину в июле. 

Теги:
УкраинаГерманияПольшаВоенная операция на Украине
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