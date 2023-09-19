Обострение в Нагорном Карабахе и визит Шойгу в Иран. Главные события 19 сентября

Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе (НКР). В ведомстве сообщили, что его целями является обеспечение положений трехстороннего заявления, разоружение и вывод армянских военных с этой территории. Там также уточнили, что позиции формирований Вооруженных сил Армении, их объекты военного назначения и боевые средства, а также долговременные огневые точки будут ликвидированы.

Ереван в свою очередь заявил, что Баку стремится "завершить политику этнической чистки", а в НКР нет армянских военнослужащих.

Премьер-министр республики Никол Пашинян отметил, что ситуация на границах страны стабильна и Ереван не намерен начинать боевые действия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко встревожена резкой эскалацией и призывает стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию.

Визит Шойгу в Иран

Делегация Минобороны России во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана. В ведомстве сообщили, что встреча будет способствовать укреплению связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами.

Вызов посла РФ в МИД Республики Корея

Первый замминистра иностранных дел Республики Корея Чан Хо Чжин вызвал посла России в Сеуле Андрея Кулика. Он призвал Москву соблюдать резолюции Совбеза ООН и прекратить военное сотрудничество с КНДР. Чан Хо Чжин также заявил, что правительство вместе с международным сообществом примет решительные меры в ответ на любые действия, которые нарушают постановления СБ ООН и угрожают безопасности страны.

Разовые выплаты блокадникам

Президент России Владимир Путин поручил к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады выплатить по 50 тыс. рублей гражданам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Выплату планируется провести в декабре 2023 года - январе 2024 года. Средства получат россияне, постоянно проживающие в РФ, Абхазии, Латвии, Литве, Приднестровье, Эстонии, Южной Осетии.

Арест ценных бумаг VTB Europe

Суд наложил арест на ценные бумаги бывшей "дочки" VTB Bank (Europe) на сумму более €80,7 млн. В ВТБ заявили, что банк удовлетворен вынесенным решением и продолжит добиваться взыскания задолженности с компании в полном объеме. В кредитной организации также отметили, что VTB Europe попытался вывести свои ценные бумаги за рубеж, однако это нарушало интересы банка ВТБ и Российской Федерации.