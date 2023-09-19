В Иране сообщили об обмене заключенными с Турцией по формуле "три на три"

Замглавы Министерства юстиции страны по правам человека и международным делам Аскар Джалалян назвал это результатом недавнего визита делегации ведомства в Анкару и консультаций с представителями турецкого Министерства юстиции

ДУБАЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Иран и Турция провели обмен заключенными по формуле "три на три" на пограничном переходе Базарган. Об этом сообщил заместитель главы Министерства юстиции Ирана по правам человека и международным делам Аскар Джалалян.

"Обмен трех иранских на трех турецких граждан [на пограничном переходе] Базарган является результатом недавнего визита делегации Министерства юстиции Ирана в Анкару и консультаций с представителями Министерства юстиции Турции", - цитирует его иранское агентство ISNA.

Джалалян отметил, что Турция является популярным туристическим направлением среди граждан Ирана. "Число иранских заключенных в этой стране растет", - добавил он, призвав иранцев изучать законы и ограничения других стран перед поездкой.

В понедельник состоялся обмен заключенными между Ираном и США в формате "пять на пять". Самолет с пятью освобожденными американскими гражданами прилетел из Ирана в Доху. На борту также находились двое членов семей бывших заключенных, которым, как утверждает администрация США, было запрещено покидать исламскую республику.

По данным телеканала Press TV, власти США также освободили пятерых иранских граждан, двое из них прибыли в Тегеран. В рамках сделки по обмену заключенными Иран получил доступ к своим активам, которые были заблокированы на счетах южнокорейских банков из-за санкций США. Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин подтвердил, что активы в размере $5,9 млрд поступили на счета иранских банков в Катаре. По его словам, ранее в августе средства были переведены из Южной Кореи в Швейцарию для конвертации в евро.