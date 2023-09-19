Генсек ООН назвал позитивным движение мира к многополярности

Антониу Гутерриш заявил, что многополярность "открывает возможности для правосудия и поиска баланса на международной арене"

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал позитивным движение мира к многополярности. С такой оценкой он выступил на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Наш мир дестабилизирован. Усиливается напряжение на геополитической арене. Растет число мировых вызовов. Кажется, что мы не в состоянии объединиться, чтобы дать ответ", - указал Гутерриш, отметив наличие "целого ряда экзистенциальных угроз".

"Во время холодной войны международные отношения рассматривались в основном через призму двух сверхдержав. Потом настал короткий период однополярности", - продолжил генсек всемирной организации. "Теперь же мы стремительно движемся в направлении многополярного мира. Во многом это хорошо", - подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН отметил, что многополярность "открывает возможности для правосудия и поиска баланса на международной арене". "Но сама по себе многополярность не может гарантировать мир", - констатировал он.