19 сентября, 13:11
Генассамблея ООН

Генсек ООН назвал позитивным движение мира к многополярности

Антониу Гутерриш заявил, что многополярность "открывает возможности для правосудия и поиска баланса на международной арене"

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал позитивным движение мира к многополярности. С такой оценкой он выступил на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Наш мир дестабилизирован. Усиливается напряжение на геополитической арене. Растет число мировых вызовов. Кажется, что мы не в состоянии объединиться, чтобы дать ответ", - указал Гутерриш, отметив наличие "целого ряда экзистенциальных угроз".

"Во время холодной войны международные отношения рассматривались в основном через призму двух сверхдержав. Потом настал короткий период однополярности", - продолжил генсек всемирной организации. "Теперь же мы стремительно движемся в направлении многополярного мира. Во многом это хорошо", - подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН отметил, что многополярность "открывает возможности для правосудия и поиска баланса на международной арене". "Но сама по себе многополярность не может гарантировать мир", - констатировал он. 

Теги:
Генассамблея ООНГутерриш, Антониу
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