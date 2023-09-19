Гуттериш заявил, что международные институты не отражают современных реалий

Генсек ООН отметил, что в текущем состоянии они "вместо решения проблем рискуют стать частью проблемы"

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Международные институты в их нынешнем состоянии не отражают реалий современного мира и не позволяют эффективно реагировать на проблемы. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Международная система управления застряла во времени, для этого достаточно взглянуть на Совет Безопасности ООН или Бреттон-Вудскую финансовую систему. Они отражают политические и экономические реалии 1945 года, когда многие государства, находящиеся в этом зале, находились под колониальным господством, - сказал он. - Мир изменился, а наши институты - нет. Мы не можем эффективно отвечать на проблемы, так как институты не отражают мир таким, какой он есть".

Глава всемирной организации отметил, что в текущем состоянии устаревшие международные институты "вместо решения проблем рискуют стать частью проблемы".

"Настало время обновить многосторонние институты, базируясь на экономических и политических реалиях XXI века, в основе которых лежат закрепленные в Уставе ООН и международном праве равенство, солидарность и универсальность, - подчеркнул Гутерриш. - Это означает реформу Совета Безопасности ООН в соответствии с современным миром и переработку международной финансовой инфраструктуры с тем, чтобы она стала по-настоящему универсальной и служила в качестве сети международной безопасности для развивающихся стран, попавших в сложное положение".

В Совбез ООН входят 15 стран, из которых 5 (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а 10 - непостоянными, избираемыми в его состав на два года. Ранее Гутерриш заявлял, что большинство стран ООН признают необходимость реформы Совета Безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Совбез ООН следует расширять не за счет западных стран, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки.