19 сентября, 13:17

Гутерриш призвал страны ООН не ослаблять усилия по урегулированию на Украине

По словам генсека всемирной организации, конфликт на Украине "серьезно влияет на всех нас"

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Страны мирового сообщества должны продолжать усилия по урегулированию конфликта на Украине, последствия которого ощущаются по всему миру. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Мы не должны ослаблять наших усилий в работе по достижению мира - справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - сказал он, говоря о конфликте на Украине.

Гутерриш добавил, что конфликт на Украине "серьезно влияет на всех нас". "Ядерные угрозы представляют риск для всех. Игнорирование глобальных договоренностей и конвенций снижает уровень безопасности. Глобальная дипломатия отравлена, что препятствует общему прогрессу", - утверждает генеральный секретарь ООН. 

Теги:
УкраинаГенассамблея ООНГутерриш, АнтониуВоенная операция на Украине
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