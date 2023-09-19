Глава МИД КНР поблагодарил Россию за поддержку Китая по ключевым вопросам

К ним, в частности, относится проблема Тайваня, отметил Ван И

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Китайские власти признательны России за оказываемую поддержку по ключевым вопросам, к которым, в частности, относится проблема Тайваня. Об этом заявил член Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел КНР Ван И.

"Вы сказали, что Россия будет поддерживать Китай по вопросам ключевых интересов. Мы за это очень признательны нашим российским коллегам, поскольку это очень важное направление всестороннего стратегического взаимодействия между нашими странами", - подчеркнул он на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

На встрече с главой МИД КНР Патрушев заявил, что Москва продолжает поддерживать Пекин по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые "используются Западом для дискредитации Китая". Он отметил, что "в условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене".

Москва и Пекин активно продвигают сотрудничество для защиты ключевых интересов двух стран. 18-21 сентября Ван И находится в РФ, где примет участие в 18-м раунде Российско-китайских консультаций по стратегической безопасности.