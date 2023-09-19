Глава МИД КНР заявил, что Пекин поддержит Москву на международной арене

Как отметил Ван И, Китай и Россия "находятся на важном этапе возрождения нации и собственного государственного развития"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Китайские власти будут оказывать поддержку России не только при осуществлении двустороннего сотрудничества, но и в многосторонних форматах международного взаимодействия. Об этом заявил член Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел Ван И.

"Мы в свою очередь будем решительно поддерживать позицию России не только на двусторонней основе, но и на международной арене", - сказал он на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Как уточнил Ван И, Китай и Россия "находятся на важном этапе возрождения нации и собственного государственного развития". Он добавил, что Пекин готов, руководствуясь важными договоренностями на высшем уровне, "эффективнее защищать безопасность двух стран, вносить еще больший вклад в поддержание мира во всем мире".

Москва и Пекин активно развивают сотрудничество для защиты своих ключевых интересов. 18-21 сентября Ван И находится в РФ, где примет участие в 18-м раунде российско-китайских консультаций по стратегической безопасности.