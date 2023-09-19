Эстония, Люксембург и Дания поддержат киберзащиту ВСУ

Поддержка будет осуществляться IT-коалицией под руководством Эстонии и Люксембурга, сообщило датское военное ведомство

СТОКГОЛЬМ, 19 сентября. /ТАСС/. Дания вместе с Эстонией и Люксембургом будет поддерживать киберзащиту украинского Минобороны и информационно-коммуникационных технологий Вооруженных сил Украины. Это отражено в декларации о намерениях, подписанной на встрече Консультативной группы по обороне Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии, сообщает датское военное ведомство.

Поддержка украинской киберзащиты и информационных технологий будет осуществляться IT-коалицией под руководством Эстонии и Люксембурга, говорится в пресс-релизе.

"Дания помогает Украине в киберпространстве <...> и, среди прочего, пожертвовала программное обеспечение для усиления киберзащиты Украины, - поясняется в сообщении. - На сегодняшней встрече в Рамштайне Дания также поддержала эстонско-люксембургскую IT-коалицию".