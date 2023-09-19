Украинский разработчик управляемых ракет обвинил аудиторов в создании преград для работы

Госаудитслужба заявила, что "украинские производители, сотрудничающие с министерством, не должны закладывать прибыль в контракты с государством"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Руководство украинского конструкторского бюро "Луч" обвинило государственную аудиторскую службу в создании препятствий для работы предприятия. Соответствующие письма оно направило в правительство, Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также в концерн "Украинская оборонная промышленность".

Согласно тексту, опубликованному на стране предприятия в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), конструкторское бюро заявляет, что "столкнулось с внутренними факторами, которые затрудняют выполнение поставленных задач разработки и производства". "Надуманная позиция должностных лиц Госаудитслужбы о запрете на включение прибыли в состав цены создала реальные угрозы национальной безопасности и обороне государства", - подчеркивается в письме.

Госаудитслужба после проверки контрактов, заключенных с Минобороны, заявила, что "украинские производители, сотрудничающие с министерством, не должны закладывать прибыль в контракты с государством". Проверки показали, что в результате государство переплатило поставщикам 2,5 млрд гривен (почти $68 млн), на этом основании Госаудитслужба потребовала вернуть средства.

КБ "Луч" разработало и производит противотанковые комплексы "Стугна", реактивные системы залпового огня "Ольха", противокорабельные комплексы "Нептун" и самоходные гаубицы "Богдана".