19 сентября, 13:45,
обновлено 19 сентября, 14:56
Военная операция на Украине

Остин: союзники Украины сосредоточены на долгосрочном обеспечении ее безопасности

Министр обороны США отметил нацеленность союзников Киева на то, чтобы "сдерживать Россию"

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Союзники Киева сосредоточены на "долгосрочном обеспечении безопасности" Украины. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине в Германии.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Он также отметил нацеленность союзников на то, чтобы "сдерживать Россию".

Пятая встреча созданной странами Запада контактной группы по координации военной помощи Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии проходит 19 сентября. Как и на предыдущих встречах, приглашены и страны, не входящие в НАТО. Неформальное название собраний контактной группы, которые называют форматом Рамштайн, связано с местом проведения первой встречи по военной помощи Киеву в апреле 2022 года, которым стала вышеупомянутая база США. Предыдущая встреча состоялась 18 июля в онлайн-формате. 

Теги:
УкраинаСШАОстин, ЛлойдВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация