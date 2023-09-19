Остин: союзники Украины сосредоточены на долгосрочном обеспечении ее безопасности

Министр обороны США отметил нацеленность союзников Киева на то, чтобы "сдерживать Россию"

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Союзники Киева сосредоточены на "долгосрочном обеспечении безопасности" Украины. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине в Германии.

Он также отметил нацеленность союзников на то, чтобы "сдерживать Россию".

Пятая встреча созданной странами Запада контактной группы по координации военной помощи Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии проходит 19 сентября. Как и на предыдущих встречах, приглашены и страны, не входящие в НАТО. Неформальное название собраний контактной группы, которые называют форматом Рамштайн, связано с местом проведения первой встречи по военной помощи Киеву в апреле 2022 года, которым стала вышеупомянутая база США. Предыдущая встреча состоялась 18 июля в онлайн-формате.