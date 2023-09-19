19 сентября, 13:52,
обновлено 19 сентября, 14:04
Военная операция на Украине

Глава Пентагона призвал нарастить поставки Киеву боеприпасов для ПВО в преддверии зимы

Ллойд Остин также выступил за отправку на Украину артиллерийских снарядов

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Западным странам следует передать Украине дополнительные боеприпасы к системам ПВО в преддверии зимы. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине в Германии.

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"На сегодняшней встрече я призвал союзников и партнеров поискать тщательнее [в своих арсеналах] и передать всевозможные боеприпасы для ПВО", - сказал он. Глава Пентагона отметил, что системы ПВО "будут оставаться самым необходимым видом [вооружений] для Украины". Кроме того, он выступил за отправку на Украину артиллерийских снарядов. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияОстин, ЛлойдВоенная операция на Украине
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