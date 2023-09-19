19 сентября, 13:53,
обновлено 19 сентября, 13:59
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где продолжаются боевые действия. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

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"Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана. Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации", - отмечается в сообщении.

В новость внесена правка (17:08 мск) - передается с уточнением имени в лиде, верно - Никол. 

Теги:
АзербайджанАрменияСШАПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаБлинкен, Энтони
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