Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где продолжаются боевые действия. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана. Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации", - отмечается в сообщении.

В новость внесена правка (17:08 мск) - передается с уточнением имени в лиде, верно - Никол.