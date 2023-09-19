19 сентября, 14:10,
обновлено 19 сентября, 14:17
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент Франции заявил, что Париж инициирует заседание СБ ООН

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

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"Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана. Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации. Президент Франции сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией Франция инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН", - отмечается в сообщении. 

Теги:
АрменияФранцияМакрон, ЭмманюэльПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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