Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент Франции заявил, что Париж инициирует заседание СБ ООН

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана. Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации. Президент Франции сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией Франция инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН", - отмечается в сообщении.