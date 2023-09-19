Yonhap: Иран может потребовать от южнокорейских банков проценты из-за заморозки активов

В МИД Республики Корея отметили, что подобные действия противоречат духу договоренностей между сторонами

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Ирана изучают юридические основы для выдвижения требования отдать Тегерану финансовые средства, которые южнокорейские банки получили благодаря заморозке иранских активов. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники среди иранских дипломатов.

"Южнокорейские финансовые организации получили несправедливый доход в виде процентов от наших средств от экспорта нефти, которые были заморожены в этих организациях из-за незаконных санкций США", - пояснил источник. "Проценты, естественно, нужно вернуть владельцу денег", - добавил он.

Неназванный сотрудник Министерства иностранных дел Республики Корея сказал, что подобные действия противоречат духу договоренностей между сторонами. Как пишет агентство Yonhap, средства на счетах в Промышленном банке Кореи и банке Woori были заморожены в течение примерно четырех лет.

18 сентября председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин подтвердил, что ранее замороженные в Южной Корее иранские активы в размере около $6 млрд были переведены на счета иранских банков в Катаре в рамках сделки по обмену заключенными между Тегераном и Вашингтоном. 19 сентября стало известно, что самолет с пятью гражданами США приземлился на американской территории.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Впоследствии иранские власти завили, что Сеул по запросу Минфина США заморозил около $7 млрд, которые Тегеран должен был получить за поставки нефти, сделанные в последние несколько лет. Южная Корея депонировала в своих банках средства, предназначенные для оплаты нефти, но не могла перевести их Ирану из-за санкционного режима США.