Глава МИД ФРГ призвала Азербайджан прекратить военные действия в Нагорном Карабахе

По словам Анналены Бербок, прочный мир между Азербайджаном и Арменией может быть достигнут только за столом переговоров

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Азербайджан прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров.

"Азербайджан должен немедленно прекратить обстрелы и вернуться за стол переговоров", - заявила Бербок в кулуарах недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Главной задачей, по ее словам, является защита мирных жителей Нагорного Карабаха. "Это также задача российских солдат, дислоцированных там", - утверждала глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Прочный мир между Азербайджаном и Арменией, как считает Бербок, может быть достигнут только за столом переговоров. Министр пояснила, что правительство Германии поддерживает переговоры, проводимые под руководством Европейского союза. "Учитывая сегодняшнюю эскалацию, это более актуально, чем когда-либо прежде", - подчеркнула глава МИД ФРГ. В последние несколько дней между ЕС и США с Арменией и Азербайджаном велись интенсивные дискуссии по вопросам деэскалации ситуации.