19 сентября, 14:14,
обновлено 19 сентября, 14:44
Военная операция на Украине

Глава КНШ США заявил, что у Украины достаточно средств для продолжения контрнаступления

Марк Милли добавил, что "ВСУ продвигаются очень медленно и очень целенаправленно, сохраняя живую силу"

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему обладают необходимыми возможностями для продолжения контрнаступления. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине в Германии.

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"ВСУ продвигаются очень медленно и очень целенаправленно, сохраняя живую силу, - сказал Милли. - Всем критикам скажу, что есть еще много времени, пока погода будет оставаться пригодной для ведения боевых действий, есть еще много боеспособных сил".

"Из разговоров [с украинскими коллегами мне стало ясно], что у украинцев нет намерений прекращать боевые действия зимой", - заявил он. 

Теги:
УкраинаСШАМилли, МаркВоенная операция на Украине
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