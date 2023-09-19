Папа Римский сравнил ситуацию в мире с Карибским кризисом

Понтифик указал, в частности, на конфликт на Украине и на угрозу применения ядерного оружия

ВАТИКАН, 19 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил мнение, что в настоящий момент мир "продолжает находиться в тисках третьей мировой войны, которая идет по частям". Он указал, в частности, на конфликт на Украине и на угрозу применения ядерного оружия.

"Действительно, нынешний момент зловеще напоминает положение дел, <...> когда в октябре 1962 года Карибский кризис поставил мир на грань широкомасштабного ядерного уничтожения", - говорится в тексте письма понтифика, которое он направил главе Папской академии общественных наук кардиналу Питеру Тарксону по случаю конференции Pacem in Terris (19-20 сентября).

"К сожалению, в последовавшие после этой апокалиптической угрозы годы возросло не только число и мощь ядерного оружия, но и развились другие оружейные технологии, и даже многолетние договоренности о запрещении химического и биологического оружия находятся под угрозой", - считает Франциск.

Ранее глава Римско-католической церкви называл обладание ядерным оружием аморальным и призывал от него отказаться.

16 октября 1962 года началось напряженное военное и политическое противостояние между СССР и США, получившее впоследствии название Карибский кризис. Это был один из самых острых международных кризисов периода холодной войны, когда две сверхдержавы были близки к войне с применением ядерного оружия. Кризис возник после размещения на Кубе советских баллистических ракет средней дальности и группировки войск как ответной меры на развертывание американских ракет в Турции, а также на угрозы вторжения американских войск на Кубу.

В результате переговоров СССР обязался вывести с территории Кубы все вооружение, кроме обычного. США гарантировали невмешательство во внутренние дела Кубы и соблюдение ее территориальной неприкосновенности. Эту часть соглашения было решено предать гласности. По вопросу об американских ракетах в Турции была достигнута секретная договоренность о том, что они будут выведены оттуда в ближайшие четыре-пять месяцев после формального согласования этого вопроса с турецкой стороной и НАТО.