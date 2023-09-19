В Белоруссии заявили о продолжении движения через якобы закрытый Латвией КПП

В таможенном ведомстве республики отметили, что в настоящее время латвийской стороной "ведутся работы по установлению ограждения, препятствующего движению автомобилей"

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта через пункт пропуска "Силене" на латвийско-белорусской границе, о закрытии которого сообщали СМИ, в настоящее время продолжается. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии.

"Отдельные интернет-источники информируют о приостановке работы пункта пропуска "Силене", сопредельного с белорусским "Урбаны", ссылаясь в одобренном сегодня распоряжении латвийского правительства <...> Латвийская сторона о прекращении движения официально не информировала контролирующие органы Беларуси. Транспорт через пункт пропуска в настоящее время перемещается", - говорится в сообщении.

В таможенном ведомстве отметили, что в настоящее время латвийской стороной "ведутся работы по установлению ограждения, препятствующего движению автомобилей". "Белорусская таможня работает в штатном режиме, в том числе и в пункте пропуска "Урбаны", - проинформировали в государственном таможенном комитете.

Ранее латвийская телекомпания LSM сообщила, что кабинет министров страны принял решение о закрытии КПП "Силене", являющимся одним из двух автодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией, "в целях обеспечения целостности государственной границы и предотвращения угроз государству, связанных с нелегальной миграцией". По данным телекомпании, работа пункта пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина") будет продолжена, чтобы обеспечить движение грузового транспорта. В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что Минск не получал от Риги официального уведомления относительно приостановки работы пункта пропуска.

Ранее сопредельные с Белоруссией страны Евросоюза под различными предлогами приостановили работу нескольких автодорожных пунктов пограничных пунктов пропуска. В настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести КПП, на границе с Польшей - два из шести. При этом без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в пункте пропуска "Тересполь" ("Брест"), через "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли.