19 сентября, 14:26,
обновлено 19 сентября, 14:49
Генассамблея ООН

Байден заявил, что США будут добиваться реформы Совбеза ООН

В Вашингтоне считают, что в этом органе нужны "новые голоса" и "новые мнения", отметил президент Соединенных Штатов

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. США будут добиваться реформы Совета Безопасности ООН, считая, что в этом органе нужны "новые голоса" и "новые мнения". Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В своем прошлогоднем выступлении здесь я объявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать расширение Совета Безопасности, увеличение числа постоянных и непостоянных членов. Соединенные Штаты провели серьезные консультации со многими странами - участницами [ООН], и мы продолжим вносить свой вклад, чтобы реализация реформ продвигалась. <...> Мы должны быть в состоянии преодолеть тупик, который слишком часто мешает прогрессу и блокирует согласие в совете. Нам нужно больше голосов, больше мнений", - сказал американский лидер. 

Теги:
СШАБайден, ДжоГенассамблея ООН
© Информационное агентство ТАСС
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