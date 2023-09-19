В Баку заявили о готовности к встрече с представителями армянского населения Карабаха

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Администрация президента Азербайджана сообщила о готовности Баку провести встречу с представителями армянского населения Нагорного Карабаха в городе Евлах.

"В связи с призывом незаконного режима, созданного и все еще поддерживаемого Арменией на территории Азербайджана, к "началу переговоров" администрация президента Азербайджанской Республики <...> заявляет о готовности к встрече в Евлахе с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны", - говорится в тексте.