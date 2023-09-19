Белоруссия выразила готовность приложить все усилия для достижения мира на Южном Кавказе

В МИД Белоруссии отметили, что в Минске глубоко обеспокоены эскалацией обстановки в регионе

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Белоруссия готова во всех доступных форматах прилагать усилия для достижения мира на Южном Кавказе. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД республики в связи с обострением ситуации в Карабахе.

"Со своей стороны Республика Беларусь готова во всех доступных форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе", - указано в комментарии.

В белорусском дипломатическом ведомстве отметили, что в Минске глубоко обеспокоены эскалацией обстановки в регионе. "Твердо исходим из того, что долговременное и устойчивое решение самых сложных конфликтов возможно исключительно политико-дипломатическими средствами. В этой связи настоятельно призываем все стороны незамедлительно предпринять действенные меры для прекращения огня и недопущения гибели людей. Для этого принципиально важно вернуться на путь рационального и аргументированного диалога в рамках существующих форматов с тем, чтобы не дать перечеркнуть сформированные ранее предпосылки для мирного урегулирования карабахской проблемы", - подчеркнули в ведомстве.