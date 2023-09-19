В Баку призвали армянские формирования в Карабахе сложить оружие

В администрации президента Азербайджана заявили, что это является условием завершения антитеррористических мероприятий в регионе

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе продолжатся до тех пор, пока армянские вооруженные формирования не сдадутся. Об этом говорится в заявлении администрации президента Азербайджана.

"Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься. В противном случае антитеррористические мероприятия будут продолжены до конца", - говорится в тексте.