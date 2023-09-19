19 сентября, 14:45,
обновлено 19 сентября, 14:55

Китай заявил о готовности вместе с Россией повышать стабильность в мире

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Китайские власти готовы объединить усилия с Россией ради укрепления всеобщего мира и глобальной стабильности. Об этом заявил член Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел КНР Ван И в ходе 18-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в Москве.

"Мы готовы вместе с Россией в соответствии с важным консенсусом лидеров двух стран повышать эффективность механизма [консультаций], ради обеспечения государственной безопасности Китая и РФ вносить еще больший вклад в поддержание мира и стабильности во всем мире", - приводит слова китайского дипломата сайт МИД Китая. 

Теги:
РоссияКитайВан И
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