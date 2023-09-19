Байден заявил, что США настаивают на денуклеаризации Корейского полуострова

Американский лидер отметил, что Вашингтон не допустит появления ядерного оружия у Тегерана

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. США настаивают на денуклеаризации Корейского полуосторова и не допустят появления ядерного оружия у Ирана. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы [США] осуждаем нарушение КНДР резолюций Совета Безопасности ООН, но мы привержены дипломатии, мы добиваемся денуклеаризации Корейского полуострова. Мы работаем с партнерами над решением проблемы дестабилизирующей деятельности Ирана, которая угрожает региональной и глобальной безопасности. Мы остаемся непоколебимы в своем намерении никогда не допустить появления у Ирана ядерного оружия", - сказал американский лидер.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. После соглашения ЕС объявил о снятии экономических и финансовых санкций в отношении Ирана, связанных с его ядерной программой. Однако оставил в силе ограничения, относящиеся к ракетным технологиям и некоторым видам деятельности в ядерной отрасли, а также меры, касающиеся компьютерного обеспечения. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.