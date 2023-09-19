19 сентября, 14:58,
обновлено 19 сентября, 15:08

Белоруссия сообщила, что Латвия закроет пограничный пункт пропуска "Силене" с 20:00 мск

В Госпогранкомитете республики отметили, что после этого пересечение границы будет возможно через единственный погранпереход "Патерниеки"

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Латвия вечером 19 сентября закроет один из двух пограничных автодорожных пунктов пропуска на белорусской границе. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"По официальной информации латвийской стороны, с 20:00 19 сентября функционирование погранперехода "Силене" (с белорусской стороны - "Урбаны") будет безосновательно прекращено в одностороннем порядке на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

В Госпогранкомитете отметили, что после закрытия пункта пропуска "Силене" пересечение границы Белоруссии с Латвией будет возможно через единственный погранпереход "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина"). 

Теги:
БелоруссияЛатвия
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