Белоруссия сообщила, что Латвия закроет пограничный пункт пропуска "Силене" с 20:00 мск

В Госпогранкомитете республики отметили, что после этого пересечение границы будет возможно через единственный погранпереход "Патерниеки"

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Латвия вечером 19 сентября закроет один из двух пограничных автодорожных пунктов пропуска на белорусской границе. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"По официальной информации латвийской стороны, с 20:00 19 сентября функционирование погранперехода "Силене" (с белорусской стороны - "Урбаны") будет безосновательно прекращено в одностороннем порядке на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

В Госпогранкомитете отметили, что после закрытия пункта пропуска "Силене" пересечение границы Белоруссии с Латвией будет возможно через единственный погранпереход "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина").