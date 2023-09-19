Байден заявил о стремлении США модернизировать международные организации

По словам главы Белого дома, речь идет в том числе о Группе двадцати и ВТО

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Власти США стремятся к обновлению международных организаций, включая Группу двадцати и Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил президент США Джо Байден.

"США повсеместно работают над тем, чтобы международные институты были более отзывчивыми, более эффективными и более инклюзивными, - сказал он, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. - К примеру, мы предприняли значимые шаги по реформированию и расширению масштабов деятельности Всемирного банка, расширению финансирования им стран с низким и средним уровнем дохода, чтобы он содействовал достижению целей устойчивого развития и более эффективно реагировал на взаимосвязанные вызовы, такие как изменение климата и нестабильность".

Американский лидер напомнил, что в августе запросил у Конгресса дополнительные средства на наращивание финансирования Всемирным банком на $25 млрд. "В Группе двадцати мы призываем ведущие экономики мира привлечь еще больше средств. Сообща мы можем обеспечить качественно новое наращивание объемов заимствования со стороны Всемирного банка", - отметил он.

"Мы предложили сделать так, чтобы у развивающихся стран был весомый голос и представительство в Международном валютном фонде, - добавил Байден. - Мы продолжим предпринимать усилия с целью реформирования Всемирной торговой организации для сохранения конкуренции, открытости, прозрачности, в то же время приспособив ее для более эффективного решения современных проблем, таких как содействие переходу на чистую энергетику, защита рабочих, продвижение инклюзивного и устойчивого роста".

"В этом месяце мы укрепили Группу двадцати в качестве жизненно важного форума, приветствовав вступление Африканского союза в качестве постоянного участника. Однако модернизация и укрепление наших институтов - это только половина дела. Мы также должны создавать новые партнерства, противостоять новым вызовам", - отметил американский лидер.