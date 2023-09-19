В Казахстане опровергли информацию о конфликте на границе с Россией

По сведениям казахстанского портала "Стоп фейк", в социальных сетях распространяется видео, на котором показаны люди в военной форме и военная техника, а голос за кадром утверждает, что конфликт произошел в Костанайской области, и в настоящий момент туда стягивают технику

АСТАНА, 19 сентября. /ТАСС/. Информация о конфликте между казахстанскими и российскими пограничниками, появившаяся на отдельных страницах в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Казахстана.

По сведениям казахстанского портала "Стоп фейк", созданного для борьбы с недостоверными данными, в социальных сетях распространяется видео, на котором показаны люди в военной форме и военная техника, а голос за кадром утверждает, что конфликт произошел в Костанайской области, и в настоящий момент туда стягивают технику.

"Информация, распространяемая в соцсетях о якобы провокации на границе в Костанайской области, не соответствует действительности и является фейком. На видео колонна автотранспорта Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, направляющаяся на плановые полевые занятия, которые проходили в пределах города Костаная 8 сентября текущего года", - пояснили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.