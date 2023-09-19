Байден назвал Россию единственным препятствием на пути к миру на Украине

По словам президента США, "только у России есть возможность немедленно положить конец этой войне"

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что единственным препятствием на пути к мирному урегулированию на Украине являются действия России.

"Мы решительно поддерживаем Украину в ее усилиях, направленных на обеспечение дипломатического урегулирования, несущего справедливый и прочный мир", - заявил американский лидер, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его версии, "ответственность за эту войну несет только Россия, только Россия". "Только у России есть возможность немедленно положить конец этой войне. И только Россия препятствует миру. Потому что ценой, которую Россия требует за мир, являются капитуляция Украины, территория Украины и дети Украины", - выразил мнение Байден.

По его оценке, речь идет о потенциальном расчленении Украины. "Если разрешить расчленение Украины, будет ли защищена независимость любой другой страны?" - задался вопросом глава Белого дома. "Я бы при всем уважении сказал, что ответ - "нет", - заявил при этом он.

С точки зрения президента, коллективный Запад, противодействуя России на Украине, сдерживает возможные агрессии будущего. "Мы должны сегодня дать отпор этой неприкрытой агрессии, чтобы сдержать других потенциальных агрессоров завтра", - сказал он. "Поэтому США вместе с союзниками и партнерами во всем мире продолжат поддерживать <...> народ Украины, защищающий свой суверенитет, территориальную целостность и свободу", - добавил Байден. На взгляд американского лидера, "это инвестиция в будущее не только Украины, но и каждой страны, стремящейся к миру, который управляется базовыми правилами, равно применяемыми ко всем государствам, и отстаивает права всех государств независимо от размера".

Суверенитет и территориальная целостность являются фундаментом существования ООН, а всеобщие права человека - путеводной звездой, заявил Байден. "Мы не можем жертвовать ни тем, ни другим", - сказал он. По словам президента, "определенные принципы международной системы являются неприкосновенными". "Суверенитет, территориальная целостность, права человека - это ключевые постулаты Устава ООН, несущие колонны мирных отношений между нациями, без которых мы не можем достичь никаких своих целей. Это не менялось. И это не должно измениться", - убежден Байден.