Президент Бразилии выступил против попыток разделить мир на зоны влияния

Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Совет Безопасности ООН в нынешнем виде утрачивает доверие в том числе из-за его неспособности разрешить многолетние конфликты и использования постоянными членами этого органа силовых решений для достижения своих целей

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Бразилия выступает против попыток разделить мир на зоны влияния и вернуться к логике холодной войны. Об этом заявил во вторник президент страны Луис Инасиу Лула да Силва на открытии общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы будем критически относиться к любым попыткам разделения мира на зоны влияния и возрождения холодной войны", - сказал он.

По его мнению, Совет Безопасности ООН в нынешнем виде утрачивает доверие в том числе из-за его неспособности разрешить многолетние конфликты и использования постоянными членами этого органа силовых решений для достижения своих целей. Вместе с тем он также заявил о недопустимости использования односторонних санкций, которые, полагает бразильский лидер, "не только не приводят к заявленным результатам, но и затрудняют посреднические усилия, предотвращение конфликтов и их мирное разрешение".