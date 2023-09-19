Пентагон заявил, что США работают над модернизацией ПЗРК Stinger

Вашингтон в качестве военной помощи передал Киеву свыше 2 тыс. ПЗРК Stinger

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты модернизируют устаревшие модели переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и разрабатывают их новый вариант. Об этом сообщила министр Армии (сухопутных войск) США Кристин Уормут.

"Мы, очевидно, в течение некоторого времени не производили Stinger. Но, с учетом происходящего на Украине, мы работаем, очевидно, над обновлением старых ракет Stinger. <…> Мы работаем над новой версией Stinger и наращиваем производство", - сказала министр, выступая на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований США (Center for Strategic and International Studies).

По последним данным Пентагона, США с февраля 2022 года оказали военную помощь Украине более чем на $43 млрд. В рамках этой помощи Вашингтон передал Киеву свыше 2 тыс. ПЗРК Stinger.