Байден утверждает, что РФ причастна к уничтожению системы контроля над вооружениями

Президент США отметил, что этот вопрос "является краеугольным камнем международной безопасности"

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выступил с утверждением, что Россия несет ответственность за уничтожение архитектуры контроля над вооружениями.

"Нам не нужно соглашаться во всем, чтобы продвигаться в таких вопросах, как контроль над вооружениями, который является краеугольным камнем международной безопасности, - сказал он, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. - После более чем 50 лет прогресса по Договору о нераспространении ядерного оружия Россия разрывает долгосрочные соглашения по контролю над вооружениями, в том числе объявляя о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений [ДСНВ] и выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе [ДОВСЕ]".

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Он подчеркнул, что для возвращения к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках этого соглашения российская сторона должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 28 февраля Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между альянсом и ныне расформированной Организацией Варшавского договора. Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня. В Москве неоднократно заявляли о том, что вина за возможное прекращение существования соглашения ляжет на США и их союзников, которые выбрали путь конфронтации.