Трюдо заявил, что Канада не стремится провоцировать Индию высылкой дипломата

По словам премьер-министра Канады, Оттава намерена придерживаться своих демократических принципов в связи с этой ситуацией

ОТТАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Канады не провоцируют Индию и не стремятся к эскалации канадско-индийских отношений, приняв решение о высылке индийского дипломата. Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Мы не стремимся провоцировать [Индию] или [заниматься] эскалацией. Мы просто излагаем факты так, как мы их понимаем", - сказал премьер-министр. Трюдо добавил, что "правительству Индии стоит отнестись к этому со всей серьезностью". По его словам, Канада намерена придерживаться своих демократических принципов в связи с этой ситуацией.

Власти Канады в понедельник приняли решение о высылке высокопоставленного индийского дипломата в связи с предположениями о причастности спецслужб Индии к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот человек является представителем разведки Индии в североамериканской стране. Жоли подчеркнула, что Оттава "не потерпит никакого вмешательства в свои дела". Глава МИД добавила, что ожидает "полного сотрудничества" от Нью-Дели по этому вопросу.

Трюдо, выступая в парламенте, также сообщил, что Оттава подозревает власти Индии в причастности к убийству Нижара, который был застрелен в провинции Британская Колумбия 18 июня.

МИД Индии во вторник вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном решении Нью-Дели. В ведомстве добавили, что канадские политические деятели открыто выражают симпатию к халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность.