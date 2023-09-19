19 сентября, 15:36
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

СМИ сообщили о гибели пяти гражданских лиц в Нагорном Карабахе

По данным портала 24News, раненые исчисляются десятками

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Пять мирных жителей Нагорного Карабаха погибли, раненые исчисляются десятками. Об этом со ссылкой на Минздрав непризнанной республики сообщил ереванский портал 24News.

Читайте также
Что известно о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе

"В результате широкомасштабных военных действий Азербайджана против Республики Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) 19 сентября есть погибшие и раненые, в том числе женщины, старики и дети. В настоящий момент в ЗАО "Республиканский медицинский центр" Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики находятся 80 раненых, из них 15 - гражданские лица. К сожалению, зафиксировано пять смертей. Сообщаем вам, что врачи осуществляют все возможные медицинские вмешательства для спасения жизней тяжелораненых", - отмечается в заявлении. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация