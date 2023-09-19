СМИ сообщили о гибели пяти гражданских лиц в Нагорном Карабахе

По данным портала 24News, раненые исчисляются десятками

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Пять мирных жителей Нагорного Карабаха погибли, раненые исчисляются десятками. Об этом со ссылкой на Минздрав непризнанной республики сообщил ереванский портал 24News.

"В результате широкомасштабных военных действий Азербайджана против Республики Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) 19 сентября есть погибшие и раненые, в том числе женщины, старики и дети. В настоящий момент в ЗАО "Республиканский медицинский центр" Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики находятся 80 раненых, из них 15 - гражданские лица. К сожалению, зафиксировано пять смертей. Сообщаем вам, что врачи осуществляют все возможные медицинские вмешательства для спасения жизней тяжелораненых", - отмечается в заявлении.