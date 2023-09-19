Пентагон не исключил возможность конфликта вокруг Тайваня

В ведомстве считают, что такой сценарий не является неминуемым

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Военный конфликт между США и Китаем из-за Тайваня не является неминуемым, но его возможность полностью не исключена. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Джозеф Макги, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"За последние два года мы видим значительный рост активности НОАК (Народно-освободительной армии Китая - прим. ТАСС) как на море, так и в воздушном пространстве [вокруг Тайваня], так как КНР продолжает оказывать давление на Тайвань и стремится расширить свое влияние в регионе, - сказал он. - Такие действия дестабилизируют ситуацию и повышают вероятность неверных оценок [происходящего]. Однако конфликт не является неминуемым, но [и нельзя сказать, что] этого не произойдет".

Макги добавил, что "стабильность по обе стороны [Тайваньского] пролива является фундаментальным интересом национальной безопасности США в Индо-Тихоокеанском регионе".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.