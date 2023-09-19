19 сентября, 15:48
Военная операция на Украине

Испания пообещала направить Украине бронетехнику и ракеты

В Минобороны королевства сообщили, что Мадрид "удвоит число украинских военных, которые пройдут обучение в этом году, по сравнению с первоначальным обязательным"

МАДРИД, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Испании объявили о планах отправить Украине ракеты противовоздушной обороны и бронетехнику. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны королевства.

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По его информации, исполняющая обязанности главы ведомства Маргарита Роблес приняла участие во встрече созданной странами Запада контактной группы по координации военной помощи Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Как уточняется в коммюнике, и.о. министра проинформировала своих коллег о "статусе поставок материалов, которыми Испания продолжает поддерживать Украину, отметив объявление об отправке новых бронеавтомобилей", надувных лодок, "а также различных материалов, пусковых установок и ракет противовоздушной и надводной обороны, специальных грузовиков для управления этими системами и карет скорой помощи".

В Минобороны добавили, что Испания "удвоит число украинских военных, которые пройдут обучение в этом году, по сравнению с первоначальным обязательным".

С начала российской спецоперации на Украине Мадрид оказывает всевозможную помощь Киеву. Так, Украине уже были переданы 10 танков Leopard. По данным местной прессы, около 1,9 тыс. солдат ВСУ прошли обучение в королевстве. 

Теги:
УкраинаИспанияРоссияВоенная операция на Украине
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