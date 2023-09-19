СМИ: бои в Карабахе идут по всей линии соприкосновения

По данным портала Aysor, Азербайджан применяет практически все виды имеющегося у него вооружения

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Бои в Нагорном Карабахе идут по всей линии соприкосновения, Азербайджан применяет практически все виды имеющегося у него вооружения. Об этом сообщил армянский информационный портал Aysor.

"Бои идут по всей протяженности линии соприкосновения. Вооруженные силы Азербайджана применяет артиллерию и ракеты, ударные беспилотники, боевую авиацию", - говорится в сообщении.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители армянской столицы вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.