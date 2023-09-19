19 сентября, 15:58

Шольц выступил за дипломатическое урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе

По словам канцлер ФРГ, "Армения и Азербайджан сейчас находятся в очень критической ситуации"

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе должны быть прекращены, Армении и Азербайджану необходимо урегулировать разногласия дипломатическим путем. Такое мнение глава правительства ФРГ высказал журналистам в Нью-Йорке, где принимает участие в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Обострение в Нагорном Карабахе. Онлайн

"Армения и Азербайджан сейчас находятся в очень критической ситуации. И по этой причине нам совершенно ясно, что данный эпизод войны должен быть немедленно прекращен", - сказал Шольц. "Речь идет о возвращении на путь дипломатии и попытке найти мирное, взаимосогласованное решение всех проблем, которые необходимо преодолеть между Арменией и Азербайджаном, а также внутри самого Азербайджана", - подчеркнул канцлер ФРГ.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители армянской столицы вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем. 

Теги:
ГерманияГенассамблея ООНШольц, ОлафСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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