Парламент Грузии по просьбе ЕС отклонил законопроект об олигархах

Власти республики вместо этого документа намерены утвердить план борьбы с влиянием олигархов

ТБИЛИСИ, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты парламента Грузии в третьем чтении отклонили законопроект об олигархах, так как власти страны по просьбе ЕС вместо него намерены утвердить план борьбы с их влиянием. Заседание в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

Накануне глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе сообщал, что парламентское большинство намерено провалить голосование по законопроекту об олигархах в третьем чтении, так как об этом просили в ЕС. По его словам, в настоящий момент идет разработка стратегии борьбы с олигархами, которую после доработки направят в Венецианскую комиссию.

"Вам известно о том заявлении, которое сделано вчера председателем партии "Грузинская мечта". У нас прошли консультации с нашими партнерами, с учетом того, что мы договорились, что путем закона этот вопрос (олигархов - прим. ТАСС) возможно не будет урегулирован, и правительству следует утвердить план действий. <...> Я предлагаю на голосовании не поддерживать этот законопроект", - сказал глава комитета по юридическим вопросам парламента Анри Оханашвили, вынося законопроект на голосование.

Правительство Грузии 14 сентября утвердило план борьбы с влиянием олигархов на общественно-политическую жизнь республики. Документ подразумевает системный подход, а также пакет законодательных изменений, необходимых для внедрения стратегии. План охватывает семь направлений, среди которых антикоррупционная и антимонопольная сферы, вопросы отмывания денег и плюрализма СМИ, а также необходимые изменения в сфере правосудия.

Принятие закона об олигархах являлось одним из 12 пунктов, которые на заседании в июне прошлого года лидеры Евросоюза определили для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество. Парламент Грузии с прошлого года несколько раз пытался принять соответствующий закон, однако идею раскритиковала Венецианская комиссия и ЕС, после чего депутаты решили отказаться от его принятия и разработать новый подход для борьбы с влиянием богатых людей на общественно-политическую жизнь республики.